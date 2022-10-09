Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Торонто
Филадельфия Юнион - Торонто: обзор матча 09 октября 2022
Филадельфия Юнион
09.10.2022, воскресенье, 21:30
США. МЛС, 47 тур
4 : 0
Завершен
Торонто
4'
Д. Газдаг
42'
М. Уре
58'
Д. Газдаг (П)
63'
Д. Газдаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Торонто
Замена
К. Салливан
️️️️
Х. Мартинес
86'
84'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
Ф. Бернардески
81'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
Замена
А. Бедойя
️️️️
Д. МакГлинн
73'
68'
Замена
Д. Хенри
️️️️
Л. Макнотон
Замена
К. Бурк
️️️️
М. Уре
67'
65'
Желтая карточка
К. Мавинга
ГОЛ! 4:0!
Д. Газдаг
63'
61'
Замена
A. Akinola
️️️️
N. Okello
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Газдаг
58'
ГОЛ! 2:0!
М. Уре
Пас отдал
Д. Газдаг
42'
29'
Желтая карточка
M. Bradley
ГОЛ! 1:0!
Д. Газдаг
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Филадельфия Юнион
5
Брэндан Крейг
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Ричард Одада
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Торонто
26
Alex Bono
ВР
12
Kadin Chung
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
29
Деандре Керр
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
4-1-1-4
18
Блэйк
2
Реал
5
Глеснес
3
Эллиот
15
Мбайзо
70
Мартинес
16
Газдаг
17
Уре
9
Карранца
18
Флеч
7
МакГлинн
4-1-1-4
31
Вестберг
40
5
Макнотон
17
Мавинга
13
Петрассо
14
Кайе
10
Бернардески
9
Хименес
4
14
3
Маршалл-Ратти
7
МакГлинн
11
Бедойя
11
Бедойя
7
МакГлинн
70
Мартинес
33
Салливан
33
Салливан
70
Мартинес
17
Уре
7
Бурк
7
Бурк
17
Уре
5
Макнотон
44
Хенри
44
Хенри
5
Макнотон
10
Бернардески
26
Нельсон
26
Нельсон
10
Бернардески
14
9
9
14
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Торонто
5
Брэндан Крейг
ЦП
16
Ричард Одада
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
26
Alex Bono
ВР
12
Kadin Chung
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
29
Деандре Керр
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
5
Брэндан Крейг
ЦП
16
Ричард Одада
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
12
Kadin Chung
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
29
Деандре Керр
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Филадельфия Юнион - Торонто
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Субару Парк
Новости команд
Все
Филадельфия Юнион
Торонто
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
2025.09.15 20:00
2
«Торонто» пытается купить Шомуродова, но Раньери против
2025.02.10 21:51
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+