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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Филадельфия Юнион
Торонто - Филадельфия Юнион: обзор матча 17 апреля 2022
Торонто
17.04.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 10 тур
2 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
39'
Х. Хименес
51'
А. Посуэло
34'
Х. Карранца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Филадельфия Юнион
87'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
А. Бедойя
Замена
Л. Макнотон
️️️️
K. Chung
79'
77'
Замена
К. Бурк
️️️️
М. Уре
Желтая карточка
K. Chung
75'
Замена
️️️️
Л. Петрассо
72'
69'
Замена
С. Сантос
️️️️
Х. Карранца
69'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Л. Флеч
53'
Желтая карточка
Х. Карранца
ГОЛ! 2:1!
А. Посуэло
Пас отдал
K. Chung
51'
Желтая карточка
M. Bradley
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Х. Хименес
Пас отдал
Д. Осорио
39'
34'
ГОЛ! 0:1!
Х. Карранца
Пас отдал
М. Уре
Желтая карточка
А. Посуэло
30'
Желтая карточка
Д. Нельсон
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
12
Kadin Chung
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
13
Лука Петрассо
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
26
Натан Харриел
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
29
Деандре Керр
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
3-2-5
26
12
17
Мавинга
40
21
Осорио
13
Петрассо
4
9
Хименес
8
Посуэло
18
Шаффельбург
26
Нельсон
2-1-2-5
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
26
Харриел
27
Вагнер
18
Флеч
9
Карранца
17
Уре
12
5
Макнотон
5
Макнотон
12
11
Бедойя
10
Ааронсон
10
Ааронсон
11
Бедойя
18
Флеч
7
МакГлинн
7
МакГлинн
18
Флеч
17
Уре
7
Бурк
7
Бурк
17
Уре
9
Карранца
19
Сантос
19
Сантос
9
Карранца
Остались в запасе
Торонто
Филадельфия Юнион
31
Квентин Вестберг
ВР
33
Коси Томпсон
ЦП
29
Деандре Керр
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
33
Коси Томпсон
ЦП
29
Деандре Керр
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Остались в запасе
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Торонто - Филадельфия Юнион
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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