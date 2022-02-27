Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Торонто
Даллас - Торонто: обзор матча 27 февраля 2022
Даллас
27.02.2022, воскресенье, 01:30
США. МЛС, 1 тур
1 : 1
Завершен
Торонто
9'
Ж. Обриан
45'
Д. Осорио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Торонто
Замена
Нану
️️️️
П. Арриола
79'
66'
Замена
N. Okello
️️️️
Д. Нельсон
46'
Замена
S. O'Neill
️️️️
К. Мавинга
Желтая карточка
Ж. Обриан
45'
+2
45'
ГОЛ! 1:1!
Д. Осорио
20'
Желтая карточка
Я. Шаффельбург
ГОЛ! 1:0!
Ж. Обриан
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
99
Эма Твумаси
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
17
Пол Арриола
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Торонто
26
Alex Bono
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
13
Карлос Сальседо
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
14
Нану
ПЗ
15
Isaiah Parker
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
14
Noble Okello
ЦФ
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
3-3-4
1
Пас
3
Фарфан
2
15
Мартинес
19
Помыкал
6
Серрильо
23
Сервания
99
Твумаси
17
Арриола
27
Феррейра
77
Обриан
1-1-5
26
17
Мавинга
21
Осорио
18
Шаффельбург
3
Маршалл-Ратти
8
Посуэло
26
Нельсон
4
17
Арриола
14
Нану
14
Нану
17
Арриола
17
Мавинга
40
40
17
Мавинга
26
Нельсон
14
14
26
Нельсон
Остались в запасе
Даллас
Торонто
1
Джимми Маурер
ВР
15
Isaiah Parker
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
31
Квентин Вестберг
ВР
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
15
Isaiah Parker
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Даллас - Торонто
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Тойота
Новости команд
Все
Даллас
Торонто
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
2025.09.15 20:00
2
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
2024.01.26 08:31
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
2024.01.25 09:35
13
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
2024.01.23 11:27
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
2023.08.07 09:30
1
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
2025.09.15 20:00
2
«Торонто» пытается купить Шомуродова, но Раньери против
2025.02.10 21:51
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+