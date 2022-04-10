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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Торонто
Реал Солт-Лейк - Торонто: обзор матча 10 апреля 2022
Реал Солт-Лейк
10.04.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 9 тур
2 : 2
Завершен
Торонто
7'
Д. Мерам
43'
Д. Крейлах
79'
Д. Нельсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Торонто
Замена
C. Garcia
️️️️
Э. Броди
90'
+4
86'
Красная карточка
К. Сальседо
83'
Желтая карточка
Д. Осорио
Желтая карточка
А. Эррера
83'
83'
Замена
J. Perruzza
️️️️
Х. Хименес
79'
ГОЛ! 2:1!
Д. Нельсон
Замена
А. Эррера
️️️️
М. Чанг
75'
Замена
Б. Вуд
️️️️
Д. Мерам
75'
74'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
Я. Шаффельбург
Желтая карточка
Д. Крейлах
58'
Желтая карточка
П. Руис
47'
46'
Замена
K. Chung
️️️️
Л. Макнотон
ГОЛ! 2:0!
Д. Крейлах
Пас отдал
М. Чанг
43'
36'
Желтая карточка
Л. Макнотон
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерам
Пас отдал
С. Кордова
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
99
Жазиель Ороско
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Торонто
26
Alex Bono
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
13
Лука Петрассо
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
9
Хесус Хименес
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
13
Карлос Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
22
Аарон Эррера
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
12
Kadin Chung
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
2-3-5
18
МакМат
99
Ороско
30
Силва Марсело
12
Калдуэлл
22
Мерам
17
Руис
3
Броди
16
Чанг
87
Крейлах
3
Шмитт
16
Кордова
2-3-5
26
5
Макнотон
40
13
Петрассо
33
Томпсон
21
Осорио
9
Хименес
13
Сальседо
4
18
Шаффельбург
8
Посуэло
16
Чанг
22
Эррера
22
Эррера
16
Чанг
22
Мерам
17
Вуд
17
Вуд
22
Мерам
3
Броди
17
17
3
Броди
5
Макнотон
12
12
5
Макнотон
18
Шаффельбург
26
Нельсон
26
Нельсон
18
Шаффельбург
9
Хименес
77
77
9
Хименес
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Торонто
24
Tomas Gomez
ВР
13
Nick Besler
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
31
Квентин Вестберг
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
29
Деандре Керр
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
13
Nick Besler
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
29
Деандре Керр
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Торонто
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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