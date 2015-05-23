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Мохаммед Сиссоко
Статистика
Мохаммед Сиссоко - статистика
Завершил карьеру
22 января 1985 (41), Мон-Сент-Эньян
#22 | Полузащитник
191 см | 87 кг
Мали | Франция
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Лига Европы 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Кубок Африканских Наций 2010
Лига Европы 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок Берлускони 2008
Лига Чемпионов 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Суперкубок УЕФА 2005
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
21
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
0 : 0
23.05.2015
Эльче
73' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
2 : 0
17.05.2015
Леванте
1' - 46'
16'
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
2 : 2
10.05.2015
Атлетико
1' - 120'
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
01.05.2015
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
1 : 0
28.04.2015
Кордоба
1' - 69'
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0 : 1
25.04.2015
Леванте
80' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
2 : 2
17.04.2015
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Валенсия
3 : 0
13.04.2015
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
1 : 2
07.04.2015
Севилья
1' - 81'
Испания. Примера, 29 тур
Альмерия
1 : 4
04.04.2015
Леванте
62' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Реал
2 : 0
15.03.2015
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1 : 0
24.01.2015
Леванте
1' - 80'
Испания. Примера, 19 тур
Эльче
1 : 0
18.01.2015
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
0 : 0
09.01.2015
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
3 : 1
03.01.2015
Леванте
1' - 90'
76'
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
1 : 1
20.12.2014
Реал Сосьедад
55' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Кордоба
0 : 0
13.12.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 1
08.12.2014
Хетафе
1' - 68'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
2 : 1
29.11.2014
Леванте
1' - 70'
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
2 : 1
23.11.2014
Валенсия
1' - 90'
41'
Испания. Примера, 11 тур
Севилья
1 : 1
09.11.2014
Леванте
1' - 90'
89'
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
2 : 1
02.11.2014
Альмерия
73' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
3 : 0
24.10.2014
Леванте
72' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 5
18.10.2014
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Эйбар
3 : 3
04.10.2014
Леванте
86' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
0 : 2
27.09.2014
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Гранада
0 : 1
24.09.2014
Леванте
90' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Леванте
0 : 5
21.09.2014
Барселона
62' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
0 : 0
13.09.2014
Леванте
1' - 64'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
3 : 0
30.08.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
0 : 2
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Вильярреал
Был в запасе
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