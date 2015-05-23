Статистика по турнирам

Испания. Примера 2014/2015 Испания. Примера 2013/2014 Кубок Африканских Наций 2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Лига Европы 2011/2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Кубок Африканских Наций 2010 Лига Европы 2010/2011 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок Берлускони 2008 Лига Чемпионов 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008 Суперкубок УЕФА 2005