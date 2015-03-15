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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Леванте
Реал - Леванте: обзор матча 15 марта 2015
Реал
15.03.2015, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
19'
Г. Бэйл
39'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Леванте
Желтая карточка
С. Рамос
84'
Замена
Чичарито
️️️️
К. Бензема
81'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Л. Модрич
77'
74'
Замена
В. Касадесус
️️️️
К. Уче
Замена
Хесе
️️️️
Иско
68'
58'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Луис Моралес
57'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Ж. Ксуметра
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Роналду
39'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
4
Давид Наварро
(К)
ЦЗ
2
Иван Лопес
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
5
Калу Уче
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Навас
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
14
Карвахаль
16
Силва
10
Модрич
22
Иско
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
4-3-3
13
Мариньо
2
Лопес
4
Рамис
4
Наварро
3
Гарсия
17
Ксуметра
23
Симао
6
Камараса
18
Баррал
25
Моралес
5
Уче
10
Модрич
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
10
Модрич
22
Иско
10
Хесе
10
Хесе
22
Иско
9
Бензема
14
Чичарито
14
Чичарито
9
Бензема
25
Моралес
14
Гарсия
14
Гарсия
25
Моралес
5
Уче
11
Касадесус
11
Касадесус
5
Уче
17
Ксуметра
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
17
Ксуметра
Остались в запасе
Реал
Леванте
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
6
Хосе Мари
ОП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
6
Хосе Мари
ОП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Реал - Леванте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:55 (прямая)
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