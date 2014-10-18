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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал
Леванте - Реал: обзор матча 18 октября 2014
Леванте
18.10.2014, суббота, 18:00
Испания. Примера, 8 тур
0 : 5
Завершен
Реал
12'
К. Роналду (П)
37'
Чичарито
60'
К. Роналду
65'
Х. Родригес
81'
Иско
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал
81'
ГОЛ! 0:5!
Иско
Пас отдал
Чичарито
78'
Замена
А. Медран
️️️️
Л. Модрич
Замена
Ж. Ксуметра
️️️️
Р. Гарсия
74'
72'
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Марсело
67'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Т. Кроос
Замена
Д. Баррал
️️️️
В. Камараса
66'
65'
ГОЛ! 0:4!
Х. Родригес
Пас отдал
Т. Кроос
60'
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
Иско
Замена
В. Перес
️️️️
Х. Гавилан
46'
Желтая карточка
П. Лопес
44'
37'
ГОЛ! 0:2!
Чичарито
Пас отдал
Х. Родригес
Желтая карточка
Х. Гавилан
28'
Желтая карточка
В. Камараса
24'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Роналду
Желтая карточка
Хуанфран
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
(К)
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
2
Иван Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Виктор Камараса
ОП
14
Хайме Гавилан
ПП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
4-2-1-1-2
13
Мариньо
19
Лопес
12
Хуанфран
5
Родас
2
Лопес
18
Диоп
6
Камараса
14
Гавилан
14
Гарсия
11
Касадесус
25
Моралес
4-2-2-2
12
Касильяс
14
Карвахаль
3
Пепе
6
Начо
12
Марсело
10
Модрич
8
Кроос
23
Родригес
22
Иско
14
Чичарито
7
Роналду
14
Гавилан
20
Перес
20
Перес
14
Гавилан
14
Гарсия
17
Ксуметра
17
Ксуметра
14
Гарсия
6
Камараса
18
Баррал
18
Баррал
6
Камараса
12
Марсело
5
Арбелоа
5
Арбелоа
12
Марсело
8
Кроос
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
8
Кроос
10
Модрич
10
Медран
10
Медран
10
Модрич
Остались в запасе
Леванте
Реал
88
Хесус Фернандес
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Кейлор Навас
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Леванте - Реал
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 17:55 (прямая)
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