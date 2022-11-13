Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Felipe Marques - статистика

#19 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куяба
25
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
2 : 1
13.11.2022
Коритиба
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
11.11.2022
Куяба
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 1
07.11.2022
Палмейрас
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ботафого
0 : 2
02.11.2022
Куяба
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
1' - 72'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Куяба
1 : 2
24.10.2022
Гойас
46' - 90'
65'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сеара
1 : 1
16.10.2022
Куяба
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Куяба
1 : 1
05.09.2022
Сан-Паулу
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Куяба
0 : 0
29.08.2022
Сантос
58' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Куяба
1 : 0
14.08.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
1 : 0
07.08.2022
Куяба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Куяба
0 : 1
01.08.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 0
26.07.2022
Куяба
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Куяба
1 : 1
22.07.2022
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Куяба
2 : 0
11.07.2022
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Аваи
1 : 2
03.07.2022
Куяба
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Гойас
1 : 0
27.06.2022
Куяба
1' - 66'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Куяба
0 : 0
19.06.2022
Сеара
1' - 66'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
2 : 0
16.06.2022
Куяба
1' - 79'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Куяба
1 : 1
12.06.2022
Брагантино
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Куяба
1 : 0
08.06.2022
Коринтианс
1' - 67'
36'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Америка Минейро
2 : 1
04.06.2022
Куяба
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Куяба
0 : 1
30.05.2022
Атлетико Паранаэнсе
1' - 46'
34'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Куяба
1 : 1
22.05.2022
Интернасьонал
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сан-Паулу
2 : 1
15.05.2022
Куяба
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сантос
4 : 1
09.05.2022
Куяба
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Куяба
1 : 1
01.05.2022
Атлетико Гойяненсе
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Жувентуде
0 : 1
25.04.2022
Куяба
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 1
17.04.2022
Флуминенсе
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Форталеза
0 : 1
11.04.2022
Куяба
62' - 90'
Главные новости
Мбаппе рисковал пропустить остаток сезона: подробности
19:50
Аршавин высказался о будущем 38-летнего Дзюбы
19:38
АПЛ объявила вердикт по делу «Манчестер Сити»
19:23
5
«Медлить было опасно»: Булыкин подробно рассказал о болезни Алдонина
18:53
Глушенков выбрал лучшего футболиста в истории: «О чем речь вообще может идти?»
18:40
Реакция Мостового на назначение Абаскаля в швейцарский клуб
18:18
2
Абаскаль нашел новую команду в Европе
17:43
1
Видео«Новый диктатор в сборной!»: Головин и Соболев снова обменялись колкостями
17:00
7
Букмекеры определили двух игроков с реальными шансами на «Золотой мяч» в 2026 году
16:21
1
На лечение Алдонина от рака уходят огромные деньги: «Они нужны постоянно»
16:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+