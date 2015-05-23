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Дерек Боатенг
Статистика
Дерек Боатенг - статистика
Завершил карьеру
2 мая 1983 (43), Аккра
#18 | Полузащитник
185 см | 75 кг
Гана
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2013
Кубок Африканских Наций 2012
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Кубок Первого Канала 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
13
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эйбар
3 : 0
23.05.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1 : 1
17.05.2015
Эйбар
90' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эйбар
0 : 2
08.05.2015
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
3 : 1
03.05.2015
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эйбар
1 : 3
29.04.2015
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Альмерия
2 : 0
26.04.2015
Эйбар
1' - 90'
80'
Испания. Примера, 31 тур
Реал
3 : 0
11.04.2015
Эйбар
77' - 120'
79'
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
1 : 0
07.04.2015
Малага
90' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
0 : 0
21.03.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эйбар
0 : 2
14.03.2015
Барселона
75' - 120'
Испания. Примера, 23 тур
Эйбар
0 : 1
16.02.2015
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2 : 0
06.02.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Эйбар
1 : 3
31.01.2015
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
24.01.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
2 : 1
10.01.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эйбар
0 : 1
20.12.2014
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
0 : 0
14.12.2014
Эйбар
1' - 63'
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
5 : 2
08.12.2014
Альмерия
1' - 90'
70'
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
0 : 1
29.11.2014
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эйбар
0 : 4
22.11.2014
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Малага
2 : 1
08.11.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
2 : 3
03.11.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эйбар
1 : 1
25.10.2014
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
3 : 0
18.10.2014
Эйбар
75' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Эйбар
3 : 3
04.10.2014
Леванте
Был в запасе
52'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
0 : 0
27.09.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эйбар
1 : 1
24.09.2014
Вильярреал
1' - 78'
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
0 : 2
19.09.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Эйбар
0 : 1
15.09.2014
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
2 : 1
30.08.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
1 : 0
24.08.2014
Реал Сосьедад
Был в запасе
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