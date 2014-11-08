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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Эйбар
Малага - Эйбар: обзор матча 08 ноября 2014
Малага
08.11.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 11 тур
2 : 1
Завершен
Эйбар
53'
Хуанми
89'
Н. Амрабат (П)
42'
М. Арруабаррена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Эйбар
90'
Замена
Д. Лекич
️️️️
Й. Эррасти
Замена
Ресио
️️️️
С. Дардер
90'
89'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
Желтая карточка
И. Камачо
89'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Амрабат
89'
88'
Вторая желтая
Р. Навас
Замена
Л. Альберто
️️️️
Хуанми
78'
73'
Замена
Д. Ньето
️️️️
Сауль
Желтая карточка
Р. Орта
72'
67'
Желтая карточка
Р. Навас
Замена
Р. Орта
️️️️
Саму
62'
57'
Замена
Х. Лара
️️️️
Ману
ГОЛ! 1:1!
Хуанми
53'
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Арруабаррена
Желтая карточка
А. Бока
37'
26'
Желтая карточка
М. Кастельяно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
14
Саму
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
11
Сауль
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Йон Эррасти
ЦП
7
Ману
АП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Хуанпи
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
23
Хави Лара
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
23
Дани Ньето
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
4-3-1-2
13
Камени
15
Бока
23
Торрес
2
Ангелери
3
Велигтон
14
Саму
10
Дардер
4
Камачо
70
Кастильехо
39
Амрабат
7
Хуанми
3-2-3-1-1
1
Ирурета
16
Навас
16
Кастельяно
6
Альбентоса
2
Капа
2
Боведа
11
Сауль
14
Дани Гарсия
14
Эррасти
7
Ману
10
Арруабаррена
14
Саму
21
Орта
21
Орта
14
Саму
10
Дардер
36
Ресио
36
Ресио
10
Дардер
7
Хуанми
18
Альберто
18
Альберто
7
Хуанми
11
Сауль
23
Ньето
23
Ньето
11
Сауль
7
Ману
23
Хави Лара
23
Хави Лара
7
Ману
14
Эррасти
16
Лекич
16
Лекич
14
Эррасти
Остались в запасе
Малага
Эйбар
13
Гильермо Очоа
ВР
10
Хуанпи
АП
17
Дуда
ЛВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
10
Хуанпи
АП
17
Дуда
ЛВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Малага - Эйбар
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Ла Росаледа
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