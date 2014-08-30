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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эйбар
Атлетико - Эйбар: обзор матча 30 августа 2014
Атлетико
30.08.2014, суббота, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 1
Завершен
Эйбар
11'
Ж. Миранда
25'
М. Манджукич
34'
Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эйбар
82'
Замена
Сауль
️️️️
Д. Гарсия
Желтая карточка
Габи
74'
73'
Замена
Ману
️️️️
М. Арруабаррена
Замена
С. Ньигес
️️️️
М. Манджукич
67'
Желтая карточка
Коке
64'
62'
Замена
Д. Ньето
️️️️
А. Капа
Замена
Р. Хименес
️️️️
А. Гризманн
60'
Желтая карточка
М. Суарес
54'
34'
ГОЛ! 2:1!
Абрахам
ГОЛ! 2:0!
М. Манджукич
Пас отдал
Габи
25'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Миранда
Пас отдал
Коке
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эйбар
1
Ирурета
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Йон Эррасти
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
9
Анхель
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
11
Сауль
ЦП
7
Ману
АП
23
Дани Ньето
ЦФ
3-2-2-3
13
Мойя
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
6
Сикейра
20
Хуанфран
6
Коке
14
Габи
14
Гарсия
9
Манджукич
7
Гризманн
3-2-3-2
1
Ирурета
6
Альбентоса
16
Навас
22
Абрахам
2
Капа
2
Боведа
14
Дани Гарсия
14
Эррасти
23
Хави Лара
10
Арруабаррена
9
Анхель
9
Манджукич
8
Ньигес
8
Ньигес
9
Манджукич
7
Гризманн
9
Хименес
9
Хименес
7
Гризманн
2
Капа
23
Ньето
23
Ньето
2
Капа
14
Дани Гарсия
11
Сауль
11
Сауль
14
Дани Гарсия
10
Арруабаррена
7
Ману
7
Ману
10
Арруабаррена
Остались в запасе
Атлетико
Эйбар
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Хайме Хименес
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Атлетико - Эйбар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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