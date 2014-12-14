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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эйбар
Севилья - Эйбар: обзор матча 14 декабря 2014
Севилья
14.12.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 15 тур
0 : 0
Завершен
Эйбар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эйбар
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Пьоваккари
88'
Желтая карточка
Х. Лара
Желтая карточка
Д. Суарес
88'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
85'
82'
Замена
Д. Лекич
️️️️
М. Арруабаррена
80'
Желтая карточка
Д. Гарсия
79'
Замена
Х. Лара
️️️️
Абрахам
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Витоло
79'
Замена
Д. Суарес
️️️️
К. Гамейро
70'
63'
Замена
Й. Эррасти
️️️️
Д. Боатенг
Замена
К. Бакка
️️️️
Э. Банега
58'
52'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
Желтая карточка
А. Аррибас
52'
22'
Желтая карточка
Абрахам
17'
Желтая карточка
М. Кастельяно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
25
Стефан Мбиа
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эйбар
1
Ирурета
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Эйбар
13
Ирасуста
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
23
Дани Ньето
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-1-3-1-1
34
Бету
14
Аррибас
2
Пареха
90
Фигейраш
22
Видаль
20
Крыховяк
25
Мбиа
19
Рейес
11
Банега
7
Витоло
9
Гамейро
3-2-2-2
1
Ирурета
22
Абрахам
2
Боведа
16
Кастельяно
2
Капа
6
Альбентоса
14
Дани Гарсия
18
Боатенг
10
Арруабаррена
14
Пьоваккари
9
Гамейро
4
Суарес
4
Суарес
9
Гамейро
7
Витоло
10
Деулофеу
10
Деулофеу
7
Витоло
11
Банега
70
Бакка
70
Бакка
11
Банега
18
Боатенг
14
Эррасти
14
Эррасти
18
Боатенг
22
Абрахам
23
Хави Лара
23
Хави Лара
22
Абрахам
10
Арруабаррена
16
Лекич
16
Лекич
10
Арруабаррена
Остались в запасе
Севилья
Эйбар
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Ирасуста
ВР
23
Дани Ньето
ЦФ
5
Борха Экиза
ЦЗ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Остались в запасе
13
Ирасуста
ВР
23
Дани Ньето
ЦФ
5
Борха Экиза
ЦЗ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Севилья - Эйбар
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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