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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Вильярреал
Эйбар - Вильярреал: обзор матча 24 сентября 2014
Эйбар
24.09.2014, среда, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
8'
М. Арруабаррена
71'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Вильярреал
Желтая карточка
Р. Альбентоса
90'
+1
83'
Желтая карточка
Э. Гомес Рамос
80'
Замена
Э. Гомес Рамос
️️️️
Д. Черышев
Замена
Й. Эррасти
️️️️
Д. Боатенг
78'
71'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Морено
Пас отдал
Бруно
Желтая карточка
М. Кастельяно
70'
Замена
Х. Лара
️️️️
Анхель
67'
50'
Желтая карточка
Д. Черышев
46'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
И. Уче
46'
Замена
Бруно
️️️️
Т. Пина
Замена
А. Капа
️️️️
Д. Ньето
46'
Желтая карточка
Абрахам
34'
29'
Желтая карточка
Г. Паулиста
Желтая карточка
Д. Ньето
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Арруабаррена
Пас отдал
Р. Альбентоса
8'
7'
Желтая карточка
Т. Пина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
1
Ирурета
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
11
Сауль
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
23
Дани Ньето
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
17
Томас Пина
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
23
Хави Лара
ЦП
14
Йон Эррасти
ЦП
Вильярреал
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-3-3
1
Ирурета
16
Кастельяно
5
Экиза
22
Абрахам
6
Альбентоса
14
Дани Гарсия
11
Сауль
18
Боатенг
10
Арруабаррена
9
Анхель
23
Ньето
4-1-1-1-3
1
Асенхо
2
Гаспар
37
Мусаккио
3
Паулиста
2
Рукавина
19
Эспиноса
17
Пина
90
Черышев
10
Дос Сантос
7
Морено
14
Уче
23
Ньето
2
Капа
2
Капа
23
Ньето
9
Анхель
23
Хави Лара
23
Хави Лара
9
Анхель
18
Боатенг
14
Эррасти
14
Эррасти
18
Боатенг
90
Черышев
28
Рамос
28
Рамос
90
Черышев
17
Пина
21
Бруно
21
Бруно
17
Пина
14
Уче
10
Вьетто
10
Вьетто
14
Уче
Остались в запасе
Эйбар
Вильярреал
25
Хайме Хименес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Эйбар - Вильярреал
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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