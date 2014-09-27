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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эйбар
Атлетик - Эйбар: обзор матча 27 сентября 2014
Атлетик
27.09.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 6 тур
0 : 0
Завершен
Эйбар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эйбар
90'
+2
Желтая карточка
Анхель
Желтая карточка
И. Муньяин
90'
+2
80'
Замена
Х. Лара
️️️️
М. Арруабаррена
Желтая карточка
М. Рико
79'
77'
Замена
Абрахам
️️️️
Сауль
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
М. Сусаета
76'
Замена
О. де Маркос
️️️️
А. Ираола
73'
61'
Замена
Анхель
️️️️
Ф. Пьоваккари
Замена
И. Гомес
️️️️
Б. Вигуэра
59'
Желтая карточка
М. Баленсиага
56'
54'
Желтая карточка
Р. Навас
54'
Желтая карточка
А. Капа
Желтая карточка
А. Ираола
41'
38'
Желтая карточка
М. Арруабаррена
24'
Желтая карточка
Й. Эррасти
21'
Желтая карточка
Э. Боведа
Желтая карточка
К. Гурпеги
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эйбар
1
Ирурета
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
11
Сауль
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Йон Эррасти
ЦП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
23
Дани Ньето
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
3-4-1-2
1
Ирайсос
18
Баленсиага
14
Ляпорт
51
Ираола
14
Сусаета
8
Итурраспе
17
Рико
18
Гурпеги
10
Муньяин
25
Вигуэра
20
Адурис
3-2-3-2
1
Ирурета
16
Навас
6
Альбентоса
2
Боведа
2
Капа
16
Кастельяно
11
Сауль
14
Дани Гарсия
14
Эррасти
10
Арруабаррена
14
Пьоваккари
51
Ираола
18
де Маркос
18
де Маркос
51
Ираола
14
Сусаета
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
14
Сусаета
25
Вигуэра
11
Гомес
11
Гомес
25
Вигуэра
11
Сауль
22
Абрахам
22
Абрахам
11
Сауль
10
Арруабаррена
23
Хави Лара
23
Хави Лара
10
Арруабаррена
14
Пьоваккари
9
Анхель
9
Анхель
14
Пьоваккари
Остались в запасе
Атлетик
Эйбар
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
23
Дани Ньето
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
23
Дани Ньето
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Атлетик - Эйбар
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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