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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Валенсия
Эйбар - Валенсия: обзор матча 20 декабря 2014
Эйбар
20.12.2014, суббота, 22:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
32'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Валенсия
90'
+1
Замена
Родриго
️️️️
Р. Де Пауль
90'
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Ф. Пьоваккари
90'
86'
Желтая карточка
А. Барраган
Желтая карточка
М. Кастельяно
84'
Замена
А. Капа
️️️️
Э. Боведа
78'
71'
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
П. Пьятти
Замена
Д. Лекич
️️️️
Ману
70'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
62'
Желтая карточка
Р. Навас
60'
60'
Замена
А. Барраган
️️️️
С. Фегули
Замена
Абрахам
️️️️
Сауль
46'
Желтая карточка
М. Арруабаррена
36'
32'
ГОЛ! 0:1!
П. Алькасер
Пас отдал
П. Пьятти
30'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
1
Ирурета
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
11
Сауль
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Ману
АП
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Эйбар
13
Ирасуста
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
16
Деян Лекич
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
10
Карлес Хиль
ЦП
19
Родриго
ЦФ
4-3-1-2
1
Ирурета
6
Альбентоса
2
Боведа
16
Навас
16
Кастельяно
18
Боатенг
11
Сауль
14
Дани Гарсия
7
Ману
10
Арруабаррена
14
Пьоваккари
3-1-3-1-2
25
Алвес
30
Отаменди
13
Мустафи
6
Орбан
8
Фегули
18
Фуэго
7
Де Пауль
10
Парехо
10
Пьятти
21
Негредо
9
Алькасер
11
Сауль
22
Абрахам
22
Абрахам
11
Сауль
2
Боведа
2
Капа
2
Капа
2
Боведа
7
Ману
16
Лекич
16
Лекич
7
Ману
10
Пьятти
14
Гайя
14
Гайя
10
Пьятти
8
Фегули
19
Барраган
19
Барраган
8
Фегули
7
Де Пауль
19
Родриго
19
Родриго
7
Де Пауль
Остались в запасе
Эйбар
Валенсия
13
Ирасуста
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
13
Ирасуста
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Эйбар - Валенсия
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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