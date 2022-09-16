|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хорсенс
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:3
|Виборг (Виборг)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|5:2
|Хорсенс (Хорсенс)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Оденсе (Оденсе)
|04.11.2022
|72' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|5:1
|Рандерс (Рандерс)
|28.10.2022
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|2:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|10.10.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:0
|Ольборг (Ольборг)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|1:0
|Нордшелланд (Фарум)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:2
|Брондбю (Бреннбю)
|26.08.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|2:1
|Орхус (Орхус)
|22.08.2022
|67' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|05.08.2022
|77' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|25.07.2022
|85' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:1
|Хорсенс (Хорсенс)