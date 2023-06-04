Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Давид Канкола - статистика

Завершил карьеру
23 октября 1996 (29)
#18 | Полузащитник
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Росс Каунти
31
2
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Росс Каунти
3 : 1
04.06.2023
Партик Тисл
1' - 87'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Килмарнок
3 : 1
28.05.2023
Росс Каунти
1' - 66'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Росс Каунти
3 : 3
24.05.2023
Сент-Джонстон
79' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
1 : 3
13.05.2023
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Росс Каунти
2 : 0
06.05.2023
Ливингстон
1' - 71'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Хартс
6 : 1
22.04.2023
Росс Каунти
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Сент-Джонстон
0 : 2
08.04.2023
Росс Каунти
1' - 83'
49'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Росс Каунти
0 : 2
02.04.2023
Селтик
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Ливингстон
2 : 1
18.03.2023
Росс Каунти
64' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Росс Каунти
0 : 2
04.03.2023
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.02.2023
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Сент-Миррен
1 : 0
18.02.2023
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Рейнджерс
2 : 1
04.02.2023
Росс Каунти
75' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Росс Каунти
1 : 1
31.01.2023
Хиберниан
78' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Росс Каунти
3 : 0
28.01.2023
Килмарнок
76' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Росс Каунти
0 : 2
07.01.2023
Ливингстон
1' - 65'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Абердин
0 : 0
02.01.2023
Росс Каунти
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди Юнайтед
3 : 0
28.12.2022
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Росс Каунти
0 : 1
23.12.2022
Рейнджерс
1' - 62'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Селтик
2 : 1
12.11.2022
Росс Каунти
1' - 65'
50'
41'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хиберниан
0 : 2
08.11.2022
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Росс Каунти
3 : 2
05.11.2022
Сент-Миррен
73' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Росс Каунти
1 : 2
30.10.2022
Хартс
1' - 55'
22'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
1 : 0
22.10.2022
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Росс Каунти
1 : 1
15.10.2022
Данди Юнайтед
1' - 82'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Ливингстон
0 : 1
08.10.2022
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
0 : 5
04.10.2022
Мазервелл
58' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Росс Каунти
0 : 2
01.10.2022
Хиберниан
1' - 46'
33'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Сент-Джонстон
0 : 0
17.09.2022
Росс Каунти
1' - 65'
52'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Росс Каунти
1 : 1
03.09.2022
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Рейнджерс
4 : 0
27.08.2022
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Росс Каунти
1 : 0
20.08.2022
Килмарнок
1' - 90'
78'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
1 : 0
13.08.2022
Росс Каунти
1' - 77'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Росс Каунти
1 : 3
06.08.2022
Селтик
1' - 83'
47'
Главные новости
Марк Гонсалес восхищен президентом ЦСКА Гинером: «Не обязан был, но сделал это»
00:30
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
Вчера, 23:43
1
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
Вчера, 23:38
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
Вчера, 23:14
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
Вчера, 23:05
2
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
Вчера, 22:45
3
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
Вчера, 22:29
3
ВидеоРоналду прервал разминку ради норвежского болельщика
Вчера, 22:22
1
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
Вчера, 21:43
4
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
Вчера, 20:41
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+