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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Селтик
Росс Каунти - Селтик: обзор матча 06 августа 2022
Росс Каунти
06.08.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Селтик
58'
А. Яковитти
48'
К. Фурухаси
84'
М. Йенц
90+2'
Л. Абада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Селтик
90'
+2
Желтая карточка
Л. Абада
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Л. Абада
Пас отдал
Жота
85'
Замена
А. Муй
️️️️
К. Фурухаси
84'
ГОЛ! 1:2!
М. Йенц
Пас отдал
Жота
Замена
Д. Уайт
️️️️
Д. Канкола
83'
73'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
Д. Тернбулл
Замена
К. Джонсон
️️️️
К. Рэндалл
71'
Замена
Д. Хармон
️️️️
Д. Ивула
70'
Желтая карточка
К. Рэндалл
68'
64'
Желтая карточка
М. Йенц
ГОЛ! 1:1!
А. Яковитти
58'
48'
ГОЛ! 0:1!
К. Фурухаси
Пас отдал
Жота
Желтая карточка
Д. Канкола
47'
46'
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Маэда
Замена
В. Лотури
️️️️
Д. Самуэль
46'
Желтая карточка
Д. Тиллсон
31'
Желтая карточка
Р. Каллахан
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Росс Каунти
11
Джошуа Симс
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
31
Ян Дханда
АП
11
Овура Эдвардс
ЦФ
3
Джордж Хармон
ЦФ
22
Каллум Джонсон
ЦФ
1
Джейк Иствуд
ЦФ
11
Казим Олаигбе
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Селтик
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
26
Алехандро Бернабеи
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
2-2-5
1
Лэйдлоу
14
Паррингтон
6
Патон
22
Тиллсон
18
Канкола
18
Каллахан
8
Рэндалл
20
Болдуин
4
Яковитти
9
Самуэль
4-3-2-1
1
Харт
18
Юранович
20
Картер-Викерс
4
Йенц
32
Тэйлор
33
О'Райли
42
МакГрегор
14
Тернбулл
7
Фурухаси
7
Жота
38
Маэда
9
Самуэль
22
Лотури
22
Лотури
9
Самуэль
39
Ивула
3
Хармон
3
Хармон
39
Ивула
8
Рэндалл
22
Джонсон
22
Джонсон
8
Рэндалл
18
Канкола
10
Уайт
10
Уайт
18
Канкола
7
Фурухаси
13
Муй
13
Муй
7
Фурухаси
38
Маэда
11
Абада
11
Абада
38
Маэда
14
Тернбулл
7
Якумакис
7
Якумакис
14
Тернбулл
Остались в запасе
Росс Каунти
Селтик
11
Джошуа Симс
ЦП
31
Ян Дханда
АП
11
Овура Эдвардс
ЦФ
1
Джейк Иствуд
ЦФ
11
Казим Олаигбе
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
49
Джеймс Форрест
ПВ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
26
Алехандро Бернабеи
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ЦП
31
Ян Дханда
АП
11
Овура Эдвардс
ЦФ
1
Джейк Иствуд
ЦФ
11
Казим Олаигбе
ЦФ
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
26
Алехандро Бернабеи
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Росс Каунти - Селтик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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