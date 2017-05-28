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Анджело Паломбо
Статистика
Анджело Паломбо - статистика
Завершил карьеру
25 сентября 1981 (44)
#17 | Полузащитник
177 см | 74 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Италия. Серия А 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
2 : 4
28.05.2017
Наполи
66' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
1 : 2
23.04.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
2 : 1
15.04.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
2 : 2
09.04.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1 : 2
03.04.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сампдория
0 : 1
19.03.2017
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0 : 1
11.03.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
3 : 1
04.03.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
1 : 1
26.02.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
1 : 1
19.02.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
3 : 1
12.02.2017
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0 : 1
05.02.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
3 : 2
29.01.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
1 : 0
22.01.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0 : 0
15.01.2017
Эмполи
1' - 90'
29'
Италия. Серия А, 19 тур
Наполи
2 : 1
07.01.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
0 : 0
22.12.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
2 : 1
18.12.2016
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
1 : 2
10.12.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
2 : 0
04.12.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кротоне
1 : 1
27.11.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3 : 2
20.11.2016
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
4 : 1
26.10.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
2 : 1
22.10.2016
Дженоа
76' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
1 : 1
02.10.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
2 : 1
26.09.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
2 : 0
21.09.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
0 : 1
16.09.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
3 : 2
11.09.2016
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2 : 1
28.08.2016
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
0 : 1
21.08.2016
Сампдория
Был в запасе
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