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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кротоне
Сампдория - Кротоне: обзор матча 23 апреля 2017
Сампдория
23.04.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 2
Завершен
Кротоне
21'
П. Шик
67'
Д. Фальчинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Кротоне
Замена
Р. Альварес
️️️️
Э. Баррето
84'
83'
Желтая карточка
Д. Фальчинелли
Желтая карточка
Л. Торрейра
83'
80'
Замена
Б. Максвелл Акости
️️️️
А. Налини
79'
Желтая карточка
Д. Феррари
75'
Замена
Сими
️️️️
М. Тротта
Замена
В. Реджини
️️️️
Додо
73'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Д. Прат
68'
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фальчинелли
62'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
Желтая карточка
Д. Прат
61'
59'
Замена
А. Стоян
️️️️
М. Роден
ГОЛ! 1:0!
П. Шик
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЛП
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
7
Андреа Налини
ЛП
7
Маркус Роден
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Кротоне
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Пуджиони
16
Додо
14
Шкриньяр
18
Берешиньски
26
Сильвестре
34
Торрейра
26
Прат
8
Баррето
8
Фернандеш
14
Шик
27
Квальярелла
3-5-2
21
Кордас
20
Рози
67
Феррари
11
Чеккерини
7
Роден
51
Барберис
12
Крисетиг
87
Мартелла
7
Налини
11
Фальчинелли
29
Тротта
16
Додо
13
Реджини
13
Реджини
16
Додо
8
Баррето
11
Альварес
11
Альварес
8
Баррето
26
Прат
31
Джуричич
31
Джуричич
26
Прат
7
Роден
8
Стоян
8
Стоян
7
Роден
7
Налини
7
Акости
7
Акости
7
Налини
29
Тротта
9
Сими
9
Сими
29
Тротта
Остались в запасе
Сампдория
Кротоне
30
Владимиро Фальконе
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
30
Владимиро Фальконе
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Сампдория - Кротоне
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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