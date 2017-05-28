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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Наполи
Сампдория - Наполи: обзор матча 28 мая 2017
Сампдория
28.05.2017, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 4
Завершен
Наполи
51'
Ф. Квальярелла
90'
Р. Альварес
36'
Д. Мертенс
42'
Л. Инсинье
49'
М. Гамшик
65'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Наполи
ГОЛ! 2:4!
Р. Альварес
Пас отдал
П. Шик
90'
84'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
М. Гамшик
Замена
Р. Альварес
️️️️
Э. Баррето
77'
71'
Замена
А. Диавара
️️️️
Жоржиньо
67'
Замена
М. Рог
️️️️
П. Зелински
Замена
А. Паломбо
️️️️
Л. Торрейра
66'
65'
ГОЛ! 1:4!
Х. Кальехон
Пас отдал
Л. Инсинье
Желтая карточка
М. Шкриньяр
53'
Замена
Д. Прат
️️️️
Б. Фернандеш
53'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
П. Шик
51'
49'
ГОЛ! 0:3!
М. Гамшик
Пас отдал
Х. Кальехон
42'
ГОЛ! 0:2!
Л. Инсинье
Пас отдал
М. Гамшик
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Петр Зелински
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сампдория
13
Гергей Хутвагнер
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
11
Алессио Дзербин
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
18
Леандриньо
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Пуджиони
13
Реджини
26
Сильвестре
18
Берешиньски
14
Шкриньяр
34
Торрейра
17
Линетти
8
Баррето
8
Фернандеш
14
Шик
27
Квальярелла
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
21
Кирикеш
3
Кулибали
13
Гулам
7
Зелински
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
8
Баррето
11
Альварес
11
Альварес
8
Баррето
8
Фернандеш
26
Прат
26
Прат
8
Фернандеш
34
Торрейра
17
Паломбо
17
Паломбо
34
Торрейра
21
Жоржиньо
24
Диавара
24
Диавара
21
Жоржиньо
7
Зелински
26
Рог
26
Рог
7
Зелински
17
Гамшик
15
Джаккерини
15
Джаккерини
17
Гамшик
Остались в запасе
Сампдория
Наполи
13
Гергей Хутвагнер
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
11
Алессио Дзербин
ЛВ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПП
18
Леандриньо
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
13
Гергей Хутвагнер
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
11
Алессио Дзербин
ЛВ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПП
18
Леандриньо
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Сампдория - Наполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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