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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Ювентус
Сампдория - Ювентус: обзор матча 19 марта 2017
Сампдория
19.03.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
7'
Х. Куадрадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Ювентус
85'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
Г. Игуаин
83'
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
В. Реджини
83'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
П. Шик
75'
73'
Замена
М. Лемина
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
Д. Прат
️️️️
Л. Торрейра
63'
Замена
П. Шик
️️️️
Б. Фернандеш
53'
28'
Замена
М. Пьяца
️️️️
П. Дибала
7'
ГОЛ! 0:1!
Х. Куадрадо
Пас отдал
К. Асамоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Пуджиони
13
Реджини
26
Сильвестре
14
Шкриньяр
34
Торрейра
7
Сала
17
Линетти
8
Баррето
8
Фернандеш
10
Муриэль
27
Квальярелла
3-4-3
1
Буффон
10
Алвес
15
Барцальи
24
Ругани
7
Куадрадо
28
Хедира
15
Пьянич
27
Асамоа
9
Манджукич
9
Игуаин
21
Дибала
34
Торрейра
26
Прат
26
Прат
34
Торрейра
Шик
31
Джуричич
31
Джуричич
Шик
8
Фернандеш
14
Шик
14
Шик
8
Фернандеш
9
Игуаин
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
9
Игуаин
7
Куадрадо
99
Лемина
99
Лемина
7
Куадрадо
21
Дибала
7
Пьяца
7
Пьяца
21
Дибала
Остались в запасе
Сампдория
Ювентус
30
Владимиро Фальконе
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
30
Владимиро Фальконе
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сампдория - Ювентус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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