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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сампдория
Наполи - Сампдория: обзор матча 07 января 2017
Наполи
07.01.2017, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
77'
М. Габбиадини
90+5'
Л. Тонелли
30'
Э. Хюсай (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сампдория
ГОЛ! 2:1!
Л. Тонелли
Пас отдал
И. Стринич
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
Х. Кальехон
77'
76'
Замена
К. Линетти
️️️️
Д. Прат
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Жоржиньо
72'
Желтая карточка
Э. Хюсай
69'
64'
Замена
Додо
️️️️
П. Шик
61'
Вторая желтая
М. Сильвестре
Замена
П. Зелински
️️️️
Аллан
59'
54'
Желтая карточка
М. Сильвестре
51'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Ф. Квальярелла
30'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Хюсай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Игор Ласицки
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Сампдория
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
23
Стринич
26
Тонелли
21
Кирикеш
4
Хюсай
17
Гамшик
21
Жоржиньо
25
Аллан
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
3-1-2-2-2
1
Пуджиони
26
Сильвестре
14
Шкриньяр
13
Реджини
34
Торрейра
8
Баррето
26
Прат
13
Перейра
11
Альварес
14
Шик
27
Квальярелла
25
Аллан
7
Зелински
7
Зелински
25
Аллан
21
Жоржиньо
11
Габбиадини
11
Габбиадини
21
Жоржиньо
14
Шик
16
Додо
16
Додо
14
Шик
26
Прат
17
Линетти
17
Линетти
26
Прат
27
Квальярелла
10
Муриэль
10
Муриэль
27
Квальярелла
Остались в запасе
Наполи
Сампдория
26
Игор Ласицки
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
26
Игор Ласицки
ЦЗ
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Наполи - Сампдория
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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