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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Болонья
Сампдория - Болонья: обзор матча 12 февраля 2017
Сампдория
12.02.2017, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
3 : 1
Завершен
Болонья
81'
Л. Муриэль (П)
83'
П. Шик
88'
И. Мбайе (АГ)
18'
Б. Джемаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Болонья
90'
+3
Желтая карточка
Б. Джемаили
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
И. Мбайе
88'
85'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
С. Верди
ГОЛ! 2:1!
П. Шик
Пас отдал
Ф. Джуричич
83'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Муриэль
81'
80'
Желтая карточка
В. Торосидис
Желтая карточка
Л. Торрейра
72'
Желтая карточка
П. Шик
62'
Замена
П. Шик
️️️️
Б. Фернандеш
59'
45'
Желтая карточка
И. Мбайе
Замена
Додо
️️️️
К. Линетти
45'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
В. Реджини
45'
18'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джемаили
Пас отдал
С. Верди
13'
Замена
И. Мбайе
️️️️
Д. Майетта
11'
Желтая карточка
Д. Майетта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
26
Деннис Прат
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
29
Андреа Тессьоре
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
8
Сафир Таидер
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
4-1-2-1-2
2
Вивиано
13
Реджини
26
Сильвестре
14
Шкриньяр
18
Берешиньски
34
Торрейра
17
Линетти
26
Прат
8
Фернандеш
10
Муриэль
27
Квальярелла
3-3-2-1-1
1
Да Кошта
6
Оиконому
5
Гастальделло
22
Майетта
35
Торосидис
5
Пульгар
25
Масина
21
Джемаили
30
Донса
90
Верди
7
Крейчи
17
Линетти
16
Додо
16
Додо
17
Линетти
13
Реджини
31
Джуричич
31
Джуричич
13
Реджини
8
Фернандеш
14
Шик
14
Шик
8
Фернандеш
90
Верди
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
90
Верди
22
Майетта
15
Мбайе
15
Мбайе
22
Майетта
Дестро
6
Садик
6
Садик
Дестро
Остались в запасе
Сампдория
Болонья
27
Михал Томич
ПЗ
29
Андреа Тессьоре
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
27
Михал Томич
ПЗ
29
Андреа Тессьоре
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Сампдория - Болонья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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