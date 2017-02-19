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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кальяри
Сампдория - Кальяри: обзор матча 19 февраля 2017
Сампдория
19.02.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
22'
Ф. Квальярелла
6'
М. Исла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Кальяри
88'
Желтая карточка
М. Боррьелло
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
87'
85'
Желтая карточка
А. Ионицэ
85'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
М. Сау
82'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
С. Падоин
Замена
П. Шик
️️️️
Л. Муриэль
81'
Желтая карточка
Э. Вивиано
80'
78'
Желтая карточка
Габриэл
66'
Замена
Д. Ди Дженнаро
️️️️
П. Тахцидис
62'
Желтая карточка
П. Тахцидис
Желтая карточка
Л. Торрейра
59'
Замена
К. Линетти
️️️️
Д. Прат
55'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Б. Фернандеш
45'
44'
Желтая карточка
Ж. Педро
Желтая карточка
Б. Фернандеш
33'
25'
Желтая карточка
Н. Мурру
ГОЛ! 1:1!
Ф. Квальярелла
22'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Исла
Пас отдал
А. Ионицэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Кальяри
22
Габриэл
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
98
Денис Баумгартнер
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
4-1-2-1-2
2
Вивиано
14
Шкриньяр
20
Павлович
26
Сильвестре
18
Берешиньски
34
Торрейра
26
Прат
8
Баррето
8
Фернандеш
10
Муриэль
27
Квальярелла
4-4-2
22
Габриэл
22
Исла
22
Алвеш
4
Писакане
29
Мурру
17
Ионицэ
27
Дессена
19
Падоин
77
Тахцидис
9
Жоао Педро
25
Сау
26
Прат
17
Линетти
17
Линетти
26
Прат
8
Фернандеш
31
Джуричич
31
Джуричич
8
Фернандеш
10
Муриэль
14
Шик
14
Шик
10
Муриэль
25
Сау
22
Боррьелло
22
Боррьелло
25
Сау
77
Тахцидис
8
Ди Дженнаро
8
Ди Дженнаро
77
Тахцидис
19
Падоин
8
Ибарбо
8
Ибарбо
19
Падоин
Остались в запасе
Сампдория
Кальяри
7
Джакопо Сала
ЦП
98
Денис Баумгартнер
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
13
Сенна Мянго
ЛЗ
77
Рафаэль
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
Главный тренер
Массимо Растелли
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
98
Денис Баумгартнер
ЦП
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
77
Рафаэль
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
Главный тренер
Массимо Растелли
Статистика матча Сампдория - Кальяри
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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