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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Торино
Сампдория - Торино: обзор матча 04 декабря 2016
Сампдория
04.12.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 0
Завершен
Торино
51'
Э. Баррето
90+5'
П. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Торино
ГОЛ! 2:0!
П. Шик
Пас отдал
К. Линетти
90'
+5
Замена
П. Шик
️️️️
Л. Муриэль
90'
84'
Замена
А. Аква
️️️️
Д. Базелли
Замена
Р. Альварес
️️️️
Д. Прат
83'
79'
Замена
М. Лопес
️️️️
Я. Фальке
72'
Желтая карточка
Д. Базелли
70'
Замена
Л. Бойе
️️️️
М. Бенасси
Замена
К. Линетти
️️️️
Б. Фернандеш
60'
58'
Желтая карточка
А. Баррека
58'
Желтая карточка
М. Бенасси
ГОЛ! 1:0!
Э. Баррето
Пас отдал
М. Сильвестре
51'
Желтая карточка
Э. Баррето
29'
22'
Желтая карточка
Л. Россеттини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
24
Марко Бенасси
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Сампдория
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
23
Файкал Реррас
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Пуджиони
13
Реджини
14
Шкриньяр
26
Сильвестре
34
Торрейра
26
Прат
8
Баррето
8
Фернандеш
13
Перейра
27
Квальярелла
10
Муриэль
4-3-2-1
1
Харт
77
Дзаппакоста
13
Россеттини
25
Кастан
3
Баррека
24
Бенасси
16
Вальдифиори
33
Базелли
44
Фальке
22
Льяич
11
Белотти
26
Прат
11
Альварес
11
Альварес
26
Прат
8
Фернандеш
17
Линетти
17
Линетти
8
Фернандеш
10
Муриэль
14
Шик
14
Шик
10
Муриэль
33
Базелли
18
Аква
18
Аква
33
Базелли
44
Фальке
11
Лопес
11
Лопес
44
Фальке
24
Бенасси
15
Бойе
15
Бойе
24
Бенасси
Остались в запасе
Сампдория
Торино
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
23
Файкал Реррас
ЦЗ
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
23
Файкал Реррас
ЦЗ
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Сампдория - Торино
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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