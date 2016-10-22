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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Дженоа
Сампдория - Дженоа: обзор матча 22 октября 2016
Сампдория
22.10.2016, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
12'
Л. Муриэль
47'
А. Иццо (АГ)
24'
Л. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Дженоа
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Л. Муриэль
87'
82'
Замена
Н. Нинкович
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
К. Пуджиони
78'
Замена
А. Паломбо
️️️️
Л. Торрейра
76'
74'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Т. Ринкон
68'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
Замена
Р. Альварес
️️️️
Б. Фернандеш
67'
60'
Замена
Э. Муньос
️️️️
Л. Орбан
56'
Желтая карточка
Л. Орбан
Желтая карточка
К. Линетти
49'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Иццо
47'
45'
+1
Желтая карточка
М. Перин
Пенальти не реализован!
Ф. Квальярелла
45'
+1
24'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ригони
Пас отдал
Эденилсон
ГОЛ! 1:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
Ф. Квальярелла
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
30
Лука Ригони
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
13
Педру Перейра
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-1-4-1-2
1
Пуджиони
13
Реджини
14
Шкриньяр
26
Сильвестре
2
О'Доннелл
34
Торрейра
11
Джонс
7
Сала
17
Линетти
8
Баррето
8
Фернандеш
27
Квальярелла
10
Муриэль
4-3-1-2
1
Перин
93
Лаксальт
8
Бурдиссо
4
Иццо
6
Орбан
8
Ринкон
44
Велозу
88
Эденилсон
30
Ригони
21
Пандев
18
Симеоне
8
Фернандеш
11
Альварес
11
Альварес
8
Фернандеш
34
Торрейра
17
Паломбо
17
Паломбо
34
Торрейра
10
Муриэль
31
Джуричич
31
Джуричич
10
Муриэль
21
Пандев
44
Нинкович
44
Нинкович
21
Пандев
6
Орбан
6
Муньос
6
Муньос
6
Орбан
8
Ринкон
30
Паволетти
30
Паволетти
8
Ринкон
Остались в запасе
Сампдория
Дженоа
13
Педру Перейра
ПВ
22
Андреа Тоццо
ВР
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
22
Андреа Тоццо
ВР
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Сампдория - Дженоа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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