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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Сампдория
Сассуоло - Сампдория: обзор матча 15 апреля 2017
Сассуоло
15.04.2017, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
49'
А. Рагуса
56'
Ф. Ачерби
28'
П. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Сампдория
Замена
К. Адьяпонг
️️️️
М. Политано
86'
Замена
А. Дункан
️️️️
Л. Пеллегрини
76'
Замена
П. Иеммелло
️️️️
А. Матри
73'
69'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Э. Баррето
59'
Замена
Р. Альварес
️️️️
Б. Фернандеш
Желтая карточка
М. Политано
58'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ачерби
Пас отдал
Л. Пеллегрини
56'
52'
Желтая карточка
К. Линетти
ГОЛ! 1:1!
А. Рагуса
Пас отдал
Л. Пеллегрини
49'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
45'
+2
45'
Замена
К. Линетти
️️️️
Д. Прат
28'
ГОЛ! 0:1!
П. Шик
Пас отдал
М. Сильвестре
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
24'
24'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
14
Патрик Шик
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Сассуоло
26
Франческо Скаво
ВР
40
Леонардо Витали
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
15
Ачерби
13
Пелузо
28
Каннаваро
14
Лирола
6
Миссироли
20
Аквилани
32
Рагуса
7
Пеллегрини
21
Политано
21
Матри
4-1-2-1-2
2
Вивиано
18
Берешиньски
26
Сильвестре
14
Шкриньяр
13
Реджини
34
Торрейра
8
Баррето
26
Прат
8
Фернандеш
27
Квальярелла
14
Шик
21
Политано
17
Адьяпонг
17
Адьяпонг
21
Политано
7
Пеллегрини
32
Дункан
32
Дункан
7
Пеллегрини
21
Матри
9
Иеммелло
9
Иеммелло
21
Матри
8
Фернандеш
11
Альварес
11
Альварес
8
Фернандеш
26
Прат
17
Линетти
17
Линетти
26
Прат
8
Баррето
31
Джуричич
31
Джуричич
8
Баррето
Остались в запасе
Сассуоло
Сампдория
26
Франческо Скаво
ВР
40
Леонардо Витали
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
30
Владимиро Фальконе
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
26
Франческо Скаво
ВР
40
Леонардо Витали
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Остались в запасе
30
Владимиро Фальконе
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Сассуоло - Сампдория
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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