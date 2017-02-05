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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сампдория
Милан - Сампдория: обзор матча 05 февраля 2017
Милан
05.02.2017, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 1
Завершен
Сампдория
70'
Л. Муриэль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сампдория
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Джуричич
Вторая желтая
Х. Соса
90'
90'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Б. Фернандеш
Желтая карточка
Х. Соса
85'
80'
Замена
Р. Альварес
️️️️
Л. Муриэль
Замена
Л. Окампос
️️️️
А. Бертолаччи
79'
Замена
Д. Лападула
️️️️
К. Бакка
72'
Замена
И. Абате
️️️️
М. Пашалич
72'
71'
Замена
П. Шик
️️️️
Ф. Квальярелла
70'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Муриэль
Желтая карточка
Ю. Куцка
63'
Желтая карточка
Сусо
60'
Желтая карточка
К. Бакка
45'
28'
Желтая карточка
Л. Торрейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Андреа Бертолаччи
ПП
10
Сусо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
26
Деннис Прат
ПП
27
Фабио Квальярелла
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Милан
30
Марко Сторари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
3-3-2-2
1
Доннарумма
26
Романьоли
25
Сапата
29
Палетта
33
Куцка
7
Соса
91
Бертолаччи
8
Пашалич
10
Сусо
10
Деулофеу
70
Бакка
4-1-3-1-1
2
Вивиано
18
Берешиньски
26
Сильвестре
14
Шкриньяр
13
Реджини
34
Торрейра
27
Квальярелла
17
Линетти
26
Прат
8
Фернандеш
10
Муриэль
8
Пашалич
20
Абате
20
Абате
8
Пашалич
91
Бертолаччи
7
Окампос
7
Окампос
91
Бертолаччи
70
Бакка
18
Лападула
18
Лападула
70
Бакка
10
Муриэль
11
Альварес
11
Альварес
10
Муриэль
8
Фернандеш
31
Джуричич
31
Джуричич
8
Фернандеш
27
Квальярелла
14
Шик
14
Шик
27
Квальярелла
Остались в запасе
Милан
Сампдория
30
Марко Сторари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Милан - Сампдория
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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