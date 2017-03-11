Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сампдория
Дженоа - Сампдория: обзор матча 11 марта 2017
Дженоа
11.03.2017, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 1
Завершен
Сампдория
71'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сампдория
90'
Желтая карточка
Э. Вивиано
Замена
Л. Морозини
️️️️
О. Нтчам
90'
87'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Л. Муриэль
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
86'
Замена
А. Таарабт
️️️️
И. Кофи
83'
Замена
Р. Палладино
️️️️
Д. Лазович
76'
75'
Замена
Д. Прат
️️️️
Б. Фернандеш
72'
Желтая карточка
Л. Муриэль
71'
ГОЛ! 0:1!
Л. Муриэль
67'
Замена
П. Шик
️️️️
Ф. Квальярелла
52'
Желтая карточка
Э. Баррето
Желтая карточка
О. Нтчам
51'
Желтая карточка
М. Пинилья
45'
41'
Желтая карточка
Д. Сала
Желтая карточка
И. Кофи
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
5
Исаак Кофи
АП
88
Дарко Лазович
ПП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЛП
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-3-1-2
16
Ламанна
93
Лаксальт
4
Иццо
6
Муньос
8
Бурдиссо
10
Нтчам
7
Хильемарк
88
Лазович
5
Кофи
18
Симеоне
51
Пинилья
3-1-3-1-2
2
Вивиано
14
Шкриньяр
26
Сильвестре
13
Реджини
34
Торрейра
8
Баррето
7
Сала
17
Линетти
8
Фернандеш
27
Квальярелла
10
Муриэль
5
Кофи
49
Таарабт
49
Таарабт
5
Кофи
10
Нтчам
23
Морозини
23
Морозини
10
Нтчам
88
Лазович
17
Палладино
17
Палладино
88
Лазович
8
Фернандеш
26
Прат
26
Прат
8
Фернандеш
10
Муриэль
31
Джуричич
31
Джуричич
10
Муриэль
27
Квальярелла
14
Шик
14
Шик
27
Квальярелла
Остались в запасе
Дженоа
Сампдория
34
Рубиньо
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Дженоа - Сампдория
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Дженоа
Сампдория
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+