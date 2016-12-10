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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Лацио
Сампдория - Лацио: обзор матча 10 декабря 2016
Сампдория
10.12.2016, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
89'
П. Шик
40'
С. Милинкович-Савич
45'
М. Пароло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Лацио
Желтая карточка
П. Шик
90'
+2
89'
Желтая карточка
М. Пароло
ГОЛ! 1:2!
П. Шик
89'
87'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
Ф. Андерсон
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
К. Линетти
77'
71'
Желтая карточка
Уоллес
65'
Замена
Баштуш
️️️️
Л. Билья
58'
Желтая карточка
Л. Билья
Замена
П. Шик
️️️️
Э. Баррето
56'
Желтая карточка
В. Реджини
53'
48'
Желтая карточка
Ш. Раду
45'
Замена
Т. Стракоша
️️️️
Ф. Маркетти
Замена
Д. Прат
️️️️
Б. Фернандеш
45'
45'
ГОЛ! 0:2!
М. Пароло
Пас отдал
Ф. Андерсон
40'
ГОЛ! 0:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Ф. Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
19
Сенад Лулич
ЛФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Сампдория
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-1-2-2-2
1
Пуджиони
13
Реджини
14
Шкриньяр
23
Лустиг
26
Сильвестре
34
Торрейра
17
Линетти
8
Баррето
8
Фернандеш
13
Перейра
10
Муриэль
27
Квальярелла
4-3-1-2
22
Маркетти
26
Раду
6
де Врей
13
Уоллес
8
Баста
16
Пароло
6
Билья
20
Милинкович-Савич
7
Андерсон
9
Иммобиле
19
Лулич
8
Фернандеш
26
Прат
26
Прат
8
Фернандеш
17
Линетти
31
Джуричич
31
Джуричич
17
Линетти
8
Баррето
14
Шик
14
Шик
8
Баррето
22
Маркетти
1
Стракоша
1
Стракоша
22
Маркетти
6
Билья
15
Баштуш
15
Баштуш
6
Билья
7
Андерсон
94
Лукаку
94
Лукаку
7
Андерсон
Остались в запасе
Сампдория
Лацио
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
16
Додо
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Сампдория - Лацио
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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