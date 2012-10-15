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    Мирза Алборов - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Мирза
    Отчество Бакурович
    Фамилия Алборов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 декабря 1987 (35 лет)
    Рост 175
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Салют 18 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.04.2013 Был в запасе Салют (Белгород) 0:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    02.04.2013 Был в запасе Салют (Белгород) 1:0 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
    25.03.2013 46' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Салют (Белгород)
    12.03.2013 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Салют (Белгород)
    19.11.2012 1' -90' Салют (Белгород) 2:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    05.11.2012 1' -90' Салют (Белгород) 1:1 Уфа (Уфа)
    30.10.2012 Был в запасе Балтика (Калининград) 2:0 Салют (Белгород)
    26.10.2012 1' -90' Салют (Белгород) 0:1 Химки (Химки)
    22.10.2012 1' -78' Томь (Томск) 2:0 Салют (Белгород)
    15.10.2012 1' -90' Салют (Белгород) 1:0 Ротор (Волгоград)
    08.10.2012 1' -90' Салют (Белгород) 0:1 Сочи (Сочи)
    02.10.2012 1' -90' Волгарь (Астрахань) 1:0 Салют (Белгород)
    85'
    21.09.2012 1' -65' Салют (Белгород) 1:1 Торпедо (Москва)
    17.09.2012 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:0 Салют (Белгород)
    10.09.2012 1' -90' Салют (Белгород) 0:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    06.09.2012 1' -80' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 1:0 Салют (Белгород)
    27.08.2012 1' -37' Салют (Белгород) 2:1 Енисей (Красноярск)
    22.08.2012 1' -69' Урал (Екатеринбург) 2:0 Салют (Белгород)
    17.08.2012 1' -90' Салют (Белгород) 0:0 Шинник (Ярославль)
    28'
    13.08.2012 1' -77' Нефтехимик (Нижнекамск) 3:0 Салют (Белгород)
    30.07.2012 46' -90' Уфа (Уфа) 1:1 Салют (Белгород)
    16.07.2012 Был в запасе Химки (Химки) 0:2 Салют (Белгород)
    10.07.2012 Был в запасе Салют (Белгород) 1:2 Сибирь (Новосибирск)
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