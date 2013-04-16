Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Мирза Алборов
Статистика
Мирза Алборов - статистика
Завершил карьеру
17 декабря 1987 (38)
#14 | Полузащитник
175 см | 72 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Салют
18
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 28 тур
Салют
0 : 1
16.04.2013
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Салют
1 : 0
02.04.2013
Новокузнецк
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
1 : 1
25.03.2013
Салют
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
1 : 0
12.03.2013
Салют
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Салют
2 : 0
19.11.2012
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Салют
1 : 1
05.11.2012
Уфа
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
2 : 0
30.10.2012
Салют
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Салют
0 : 1
26.10.2012
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Томь
2 : 0
22.10.2012
Салют
1' - 78'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Салют
1 : 0
15.10.2012
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Салют
0 : 1
08.10.2012
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Волгарь
1 : 0
02.10.2012
Салют
1' - 90'
85'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Салют
1 : 1
21.09.2012
Торпедо
1' - 65'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
17.09.2012
Салют
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Салют
0 : 1
10.09.2012
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Новокузнецк
1 : 0
06.09.2012
Салют
1' - 80'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Салют
2 : 1
27.08.2012
Енисей
1' - 37'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Урал
2 : 0
22.08.2012
Салют
1' - 69'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Салют
0 : 0
17.08.2012
Шинник
1' - 90'
28'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нефтехимик
3 : 0
13.08.2012
Салют
1' - 77'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Уфа
1 : 1
30.07.2012
Салют
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Химки
0 : 2
16.07.2012
Салют
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Салют
1 : 2
10.07.2012
Cибирь
Был в запасе
Главные новости
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
1
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
2
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
21
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+