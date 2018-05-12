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Алексис
Статистика
Алексис - статистика
Завершил карьеру
4 августа 1985 (41), Малага
#4 | Защитник
183 см | 75 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Суперкубок Испании 2008
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алавес
24
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Алавес
3 : 1
12.05.2018
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Малага
0 : 3
06.05.2018
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Алавес
0 : 1
29.04.2018
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Лас-Пальмас
0 : 4
22.04.2018
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Алавес
1 : 2
19.04.2018
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эйбар
0 : 1
15.04.2018
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Алавес
2 : 0
07.04.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
0 : 0
01.04.2018
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
3 : 1
17.03.2018
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Алавес
1 : 3
12.03.2018
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Алавес
1 : 0
01.03.2018
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Реал
4 : 0
24.02.2018
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
1 : 0
17.02.2018
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
1 : 2
10.02.2018
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Алавес
2 : 1
03.02.2018
Сельта
1' - 90'
77'
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
2 : 1
28.01.2018
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Алавес
2 : 2
21.01.2018
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Атлетик
2 : 0
07.01.2018
Алавес
1' - 90'
62'
Испания. Примера, 17 тур
Алавес
1 : 0
21.12.2017
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
1 : 0
16.12.2017
Алавес
1' - 90'
88'
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
2 : 0
08.12.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Жирона
2 : 3
04.12.2017
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
1 : 2
25.11.2017
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
4 : 1
18.11.2017
Алавес
1' - 90'
41'
Испания. Примера, 11 тур
Алавес
1 : 0
04.11.2017
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 2
28.10.2017
Валенсия
1' - 90'
49'
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
2 : 0
21.10.2017
Алавес
1' - 90'
75'
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
0 : 2
14.10.2017
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
0 : 2
30.09.2017
Алавес
1' - 90'
67'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
1 : 2
23.09.2017
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
1 : 0
20.09.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
0 : 3
17.09.2017
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
1 : 0
10.09.2017
Алавес
1' - 90'
86'
Испания. Примера, 2 тур
Алавес
0 : 2
26.08.2017
Барселона
1' - 90'
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