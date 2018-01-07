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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Алавес
Атлетик - Алавес: обзор матча 07 января 2018
Атлетик
07.01.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
2 : 0
Завершен
Алавес
8'
Х. Этчейта
64'
А. Адурис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Алавес
Желтая карточка
Х. Этчейта
79'
64'
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Адурис
64'
62'
Желтая карточка
Алексис
Желтая карточка
М. Сусаета
53'
12'
Желтая карточка
А. Педраса
ГОЛ! 1:0!
Х. Этчейта
Пас отдал
М. Сусаета
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-3-3
1
Эррерин
3
Этчейта
14
Ляпорт
4
Саборит
18
де Маркос
8
Итурраспе
17
Рико
14
Сусаета
9
Уильямс
20
Адурис
14
Гарсия
4-2-1-2
1
Пачеко
23
Педраса
3
Марипан
4
Алексис
5
Дуарте
17
Пина
19
Гарсия
18
Бурги
16
Эль-Хаддади
11
Гомес
Остались в запасе
Атлетик
Алавес
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Атлетик - Алавес
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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