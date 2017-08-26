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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Барселона
Алавес - Барселона: обзор матча 26 августа 2017
Алавес
26.08.2017, суббота, 19:15
Испания. Примера, 2 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
55'
Л. Месси
66'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Барселона
88'
Замена
Паулиньо
️️️️
А. Иньеста
Замена
К. Сантос
️️️️
Р. Собрино
78'
Замена
Э. Зидан
️️️️
М. Вакасо
77'
71'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Ж. Деулофеу
Замена
Бурги
️️️️
И. Гомес
67'
66'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
П. Алькасер
57'
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Видаль
55'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
45'
Желтая карточка
Ж. Пике
41'
Желтая карточка
С. Роберто
39'
Пенальти не реализован!
Л. Месси
Желтая карточка
Р. Эли
38'
Желтая карточка
М. Вакасо
36'
32'
Желтая карточка
С. Умтити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
7
Энцо Зидан
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-4-2
1
Пачеко
23
Педраса
4
Алексис
19
Эли
2
Вигарай
17
Пина
10
Ромеро
22
Вакасо
19
Гарсия
11
Гомес
19
Собрино
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
22
Видаль
14
Умтити
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Месси
10
Деулофеу
22
Вакасо
7
Зидан
7
Зидан
22
Вакасо
11
Гомес
18
Бурги
18
Бурги
11
Гомес
19
Собрино
9
Сантос
9
Сантос
19
Собрино
8
Иньеста
18
Паулиньо
18
Паулиньо
8
Иньеста
10
Деулофеу
4
Суарес
4
Суарес
10
Деулофеу
22
Видаль
9
Алькасер
9
Алькасер
22
Видаль
Остались в запасе
Алавес
Барселона
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
Главный тренер
Луис Субельдия
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Алавес - Барселона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Мендисорроса
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