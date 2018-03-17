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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Алавес
Валенсия - Алавес: обзор матча 17 марта 2018
Валенсия
17.03.2018, суббота, 18:15
Испания. Примера, 29 тур
3 : 1
Завершен
Алавес
19'
Родриго
33'
С. Дзадза
54'
В. Лагвардия (АГ)
49'
Р. Собрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Алавес
56'
Желтая карточка
Т. Пина
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
В. Лагвардия
54'
49'
ГОЛ! 2:1!
Р. Собрино
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
45'
ГОЛ! 2:0!
С. Дзадза
Пас отдал
Д. Парехо
33'
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
С. Дзадза
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-3-1-2
33
Нето
14
Гайя
24
Гарай
3
Паулиста
33
Монтойя
18
Солер
19
Кондогбиа
10
Парехо
11
Гедеш
11
Дзадза
19
Родриго
4-2-3
1
Пачеко
23
Педраса
19
Эли
5
Лагвардия
5
Дуарте
19
Гарсия
17
Пина
30
Перес
19
Собрино
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Валенсия
Алавес
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Валенсия - Алавес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Месталья
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