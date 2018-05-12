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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Атлетик
Алавес - Атлетик: обзор матча 12 мая 2018
Алавес
12.05.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
3 : 1
Завершен
Атлетик
43'
Д. Гуидетти
60'
М. Эль-Хаддади
77'
И. Гомес
79'
И. Муньяин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Атлетик
79'
ГОЛ! 3:1!
И. Муньяин
Пас отдал
М. Сан Хосе
ГОЛ! 3:0!
И. Гомес
Пас отдал
А. Педраса
77'
73'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
ГОЛ! 2:0!
М. Эль-Хаддади
60'
58'
Желтая карточка
Е. Альварес
ГОЛ! 1:0!
Д. Гуидетти
43'
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
35'
34'
Желтая карточка
Э. Саборит
Желтая карточка
Г. Марипан
32'
27'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетик
13
Кепа
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Алавес
19
Родриго Эли
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
4-2-3
1
Пачеко
23
Педраса
4
Алексис
5
Лагвардия
3
Марипан
19
Гарсия
17
Пина
11
Гомес
16
Эль-Хаддади
11
Гуидетти
3-2-2-1-2
13
Кепа
26
Мартинес
14
Нуньес
5
Альварес
18
де Маркос
4
Саборит
17
Рико
7
Эчебаррия
10
Муньяин
20
Адурис
9
Уильямс
Остались в запасе
Алавес
Атлетик
19
Родриго Эли
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
19
Родриго Эли
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Алавес - Атлетик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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