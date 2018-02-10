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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Алавес
Вильярреал - Алавес: обзор матча 10 февраля 2018
Вильярреал
10.02.2018, суббота, 15:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 2
Завершен
Алавес
77'
К. Бакка
40'
Р. Эли
71'
И. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Алавес
Желтая карточка
Э. Унал
90'
+3
84'
Желтая карточка
Ф. Пачеко
ГОЛ! 1:2!
К. Бакка
77'
71'
ГОЛ! 0:2!
И. Гомес
Пас отдал
Д. Гуидетти
Желтая карточка
Х. Коста
70'
64'
Желтая карточка
Д. Гуидетти
Желтая карточка
С. Кастильехо
63'
54'
Желтая карточка
Р. Дуарте
40'
ГОЛ! 0:1!
Р. Эли
Пас отдал
А. Педраса
29'
Желтая карточка
В. Лагвардия
Желтая карточка
К. Бакка
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Энес Унал
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-2-2-2
1
Асенхо
24
Коста
27
Гонсалес
4
Руис
2
Гаспар
18
Фуэго
14
Тригерос
8
Форнальс
70
Кастильехо
9
Мартинес
70
Бакка
3-2-2-3
1
Пачеко
19
Эли
4
Алексис
5
Лагвардия
23
Педраса
5
Дуарте
17
Пина
16
Торрес
30
Перес
11
Гуидетти
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Вильярреал
Алавес
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Энес Унал
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Вильярреал - Алавес
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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