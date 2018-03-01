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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Леванте
Алавес - Леванте: обзор матча 01 марта 2018
Алавес
01.03.2018, четверг, 23:30
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
90'
В. Лагвардия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Леванте
ГОЛ! 1:0!
В. Лагвардия
Пас отдал
И. Гомес
90'
Вторая желтая
М. Эль-Хаддади
77'
60'
Желтая карточка
Ж. Лерма
54'
Желтая карточка
Э. Боатенг
Желтая карточка
Т. Пина
49'
44'
Желтая карточка
Р. Пьер
Желтая карточка
А. Педраса
33'
31'
Желтая карточка
П. Лопес
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
31'
29'
Красная карточка
Чема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Иви
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Леванте
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-2-3
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
19
Эли
23
Педраса
17
Пина
19
Гарсия
11
Гуидетти
11
Гомес
16
Эль-Хаддади
4-3-3
13
Ойер
19
Лопес
5
Чема
23
Кабако
13
Луна
8
Лерма
16
Лукич
20
Кампанья
9
Марти
11
Иви
25
Моралес
Остались в запасе
Алавес
Леванте
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
18
Бурги
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
10
Энис Барди
АП
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
18
Бурги
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Алавес - Леванте
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
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