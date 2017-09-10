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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Алавес
Сельта - Алавес: обзор матча 10 сентября 2017
Сельта
10.09.2017, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 3 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
34'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Алавес
89'
Желтая карточка
И. Гомес
86'
Желтая карточка
Алексис
80'
Желтая карточка
Д. Торрес
Желтая карточка
Х. Санчес
68'
66'
Желтая карточка
К. Вигарай
Желтая карточка
Я. Аспас
52'
Желтая карточка
Х. Кастро
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
П. Систо
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
7
Энцо Зидан
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-4-2
1
Альварес
17
Кастро
22
Кабрал
3
Фонтас
22
Мальо
10
Васс
77
Систо
68
Лоботка
19
Санчес
9
Гомес
10
Аспас
4-4-1-1
1
Пачеко
19
Эли
4
Алексис
2
Вигарай
23
Педраса
16
Торрес
10
Ромеро
7
Зидан
17
Пина
18
Бурги
9
Кркич
Остались в запасе
Сельта
Алавес
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Сельта - Алавес
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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