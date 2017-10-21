Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Алавес
Бетис - Алавес: обзор матча 21 октября 2017
Бетис
21.10.2017, суббота, 17:15
Испания. Примера, 9 тур
2 : 0
Завершен
Алавес
13'
А. Санабрия
75'
Алексис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Алавес
77'
Желтая карточка
М. Вакасо
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Алексис
75'
Желтая карточка
Ж. Амат
74'
39'
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
Желтая карточка
Х. Гарсия
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Санабрия
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
77
Матиас Науэль
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
10
Александар Катай
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-3-1-2
1
Адан
2
Манди
14
Тошка
5
Амат
19
Барраган
18
Гуардадо
6
Камараса
6
Хави Гарсия
17
Хоакин
10
Кэмпбелл
19
Санабрия
3-2-4-1
1
Пачеко
3
Марипан
19
Эли
4
Алексис
2
Вигарай
23
Педраса
22
Вакасо
19
Гарсия
16
Торрес
10
Медран
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Бетис
Алавес
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
77
Матиас Науэль
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
10
Александар Катай
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
17
Томас Пина
ЦП
18
Бурги
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
77
Матиас Науэль
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
10
Александар Катай
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
17
Томас Пина
ЦП
18
Бурги
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Бетис - Алавес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Алавес
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
Вчера, 13:39
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
Вчера, 13:39
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
«Барселона» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Барселоны» и «Алавеса» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+