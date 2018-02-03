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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Сельта
Алавес - Сельта: обзор матча 03 февраля 2018
Алавес
03.02.2018, суббота, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
4'
А. Педраса
18'
М. Эль-Хаддади
90+1'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Сельта
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Я. Аспас
87'
Желтая карточка
Х. Санчес
Желтая карточка
Алексис
77'
Желтая карточка
Р. Собрино
48'
21'
Желтая карточка
Н. Радойя
ГОЛ! 2:0!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
И. Гомес
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Педраса
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
4-2-3
1
Пачеко
23
Педраса
4
Алексис
19
Эли
5
Лагвардия
17
Пина
19
Гарсия
11
Гомес
16
Эль-Хаддади
19
Собрино
4-2-1-2
36
Бланко
14
Ронкалья
22
Радойя
21
Гомес
17
Кастро
10
Васс
68
Лоботка
10
Мендес
10
Аспас
9
Гомес
Остались в запасе
Алавес
Сельта
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
18
Бурги
ЛВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
18
Бурги
ЛВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Алавес - Сельта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
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