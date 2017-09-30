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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Алавес
Леванте - Алавес: обзор матча 30 сентября 2017
Леванте
30.09.2017, суббота, 19:30
Испания. Примера, 7 тур
0 : 2
Завершен
Алавес
33'
М. Эль-Хаддади
81'
А. Медран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Алавес
81'
ГОЛ! 0:2!
А. Медран
Пас отдал
Р. Дуарте
Желтая карточка
Э. Боатенг
78'
71'
Желтая карточка
М. Гарсия
67'
Желтая карточка
Алексис
Желтая карточка
Э. Барди
61'
60'
Желтая карточка
К. Вигарай
33'
ГОЛ! 0:1!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
А. Педраса
2'
Желтая карточка
Г. Марипан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Тоньо
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
14
Саму
ЦП
10
Энис Барди
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
8
Шейк Дукур
ОП
16
Саша Лукич
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
23
Нано Меса
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
10
Оскар Ромеро
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
4-2-1-2
25
Тоньо
21
Поштиго
5
Чема
44
Пьер
19
Лопес
20
Кампанья
14
Саму
10
Барди
15
Алегрия
25
Моралес
3-2-3-2
1
Пачеко
19
Эли
3
Марипан
4
Алексис
23
Педраса
5
Дуарте
10
Медран
19
Гарсия
16
Торрес
16
Эль-Хаддади
11
Гомес
Остались в запасе
Леванте
Алавес
8
Шейк Дукур
ОП
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Саша Лукич
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
10
Александар Катай
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
8
Шейк Дукур
ОП
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Саша Лукич
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
23
Нано Меса
ЦФ
Остались в запасе
10
Александар Катай
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Леванте - Алавес
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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