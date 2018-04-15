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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Алавес
Эйбар - Алавес: обзор матча 15 апреля 2018
Эйбар
15.04.2018, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 1
Завершен
Алавес
5'
Д. Гуидетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Алавес
Желтая карточка
А. Арбилья
77'
Желтая карточка
Д. Юнка
44'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гуидетти
Пас отдал
Р. Собрино
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Дмитрович
17
Юнка
4
Рамис
23
Арбилья
7
Пенья
18
Диоп
14
Дани Гарсия
14
Инуи
14
Орельяна
14
Леон
19
Кике
4-2-3
1
Пачеко
23
Педраса
5
Лагвардия
19
Эли
5
Дуарте
19
Гарсия
17
Пина
19
Собрино
11
Гуидетти
11
Гомес
Остались в запасе
Эйбар
Алавес
14
Иван Альехо
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
18
Бурги
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
14
Иван Альехо
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
18
Бурги
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Эйбар - Алавес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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