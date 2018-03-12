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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Бетис
Алавес - Бетис: обзор матча 12 марта 2018
Алавес
12.03.2018, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 3
Завершен
Бетис
67'
Р. Собрино
44'
Х. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Бетис
70'
Желтая карточка
Х. Гарсия
68'
Желтая карточка
В. Камараса
ГОЛ! 1:1!
Р. Собрино
67'
Желтая карточка
В. Лагвардия
50'
50'
Желтая карточка
А. Адан
44'
ГОЛ! 0:1!
Х. Гарсия
Желтая карточка
Р. Эли
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
27
Франсис
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-2-3
1
Пачеко
5
Дуарте
19
Эли
5
Лагвардия
23
Педраса
17
Пина
19
Гарсия
16
Эль-Хаддади
11
Гомес
19
Собрино
2-4-1-1
1
Адан
2
Манди
5
Бартра
27
Франсис
6
Хави Гарсия
8
Руис
6
Камараса
10
Будебуз
24
Кастро
Остались в запасе
Алавес
Бетис
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
18
Бурги
ЛВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
18
Бурги
ЛВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Алавес - Бетис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
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