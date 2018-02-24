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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Алавес
Реал - Алавес: обзор матча 24 февраля 2018
Реал
24.02.2018, суббота, 18:15
Испания. Примера, 25 тур
4 : 0
Завершен
Алавес
44'
К. Роналду
46'
Г. Бэйл
61'
К. Роналду
89'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Алавес
ГОЛ! 4:0!
К. Бензема
89'
Желтая карточка
М. Льоренте
82'
Замена
М. Льоренте
️️️️
Каземиро
80'
74'
Замена
Бурги
️️️️
Д. Гуидетти
Замена
Д. Себальос
️️️️
М. Ковачич
73'
63'
Замена
А. Медран
️️️️
М. Гарсия
62'
Замена
И. Гомес
️️️️
А. Педраса
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Васкес
61'
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Бензема
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
44'
20'
Желтая карточка
Р. Собрино
5'
Желтая карточка
Э. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
4
Алексис
ПЗ
30
Эрнан Перес
ЛП
16
Даниэль Торрес
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Реал
1
Кико Касилья
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Навас
19
Эрнандес
19
Варан
6
Начо
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Ковачич
17
Васкес
7
Роналду
9
Бензема
18
Бэйл
3-2-3-2
1
Пачеко
23
Педраса
5
Лагвардия
19
Эли
4
Алексис
5
Дуарте
16
Торрес
19
Гарсия
30
Перес
11
Гуидетти
19
Собрино
5
Каземиро
14
Льоренте
14
Льоренте
5
Каземиро
8
Ковачич
25
Себальос
25
Себальос
8
Ковачич
19
Гарсия
10
Медран
10
Медран
19
Гарсия
11
Гуидетти
18
Бурги
18
Бурги
11
Гуидетти
23
Педраса
11
Гомес
11
Гомес
23
Педраса
Остались в запасе
Реал
Алавес
1
Кико Касилья
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
22
Иско
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
22
Иско
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Реал - Алавес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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