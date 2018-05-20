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Макси Лопес
Статистика
Макси Лопес - статистика
Завершил карьеру
3 апреля 1984 (42), Буэнос-Айрес
#11 | Нападающий
185 см | 81 кг
Аргентина | Италия
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2019
Бразилия. Серия А 2018
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
20
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 0
20.05.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
0 : 1
13.05.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
0 : 4
06.05.2018
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
3 : 3
29.04.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1 : 2
22.04.2018
Кротоне
1' - 90'
6'
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
4 : 2
18.04.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
2 : 1
14.04.2018
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
1 : 2
08.04.2018
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
0 : 2
03.04.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2 : 0
31.03.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1 : 2
17.03.2018
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
2 : 0
11.03.2018
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2 : 1
25.02.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
0 : 2
17.02.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
2 : 0
11.02.2018
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
1 : 1
04.02.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
0 : 1
28.01.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
24.01.2018
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
1 : 1
21.01.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
1 : 1
05.01.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
1 : 2
30.12.2017
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
4 : 0
23.12.2017
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1 : 3
16.12.2017
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
2 : 0
10.12.2017
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кротоне
0 : 3
04.12.2017
Удинезе
1' - 90'
53'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0 : 1
26.11.2017
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
0 : 1
19.11.2017
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
2 : 1
29.10.2017
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
0 : 1
25.10.2017
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
2 : 6
22.10.2017
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2 : 1
15.10.2017
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
4 : 0
30.09.2017
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
3 : 1
23.09.2017
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
2 : 3
20.09.2017
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
2 : 1
17.09.2017
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 0
10.09.2017
Дженоа
1' - 90'
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