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Макси Лопес
Новости
Макси Лопес - новости
Завершил карьеру
3 апреля 1984 (42), Буэнос-Айрес
#11 | Нападающий
185 см | 81 кг
Аргентина | Италия
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Публикации
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
31 августа
4
Фото
Ванда опубликовала фото с 15-летним сыном Макси Лопеса – он занимается футболом
2024.01.27 22:25
1
Экс-игрок «Москвы» купит «Бирмингем». Он получит 50% акций клуба
2022.07.19 23:18
Экс-форвард «Москвы» Макси Лопес может стать владельцем «Бирмингема»
2022.06.16 09:09
Экс-игрок «Москвы» и «Барселоны» Макси Лопес завершил карьеру
2021.07.29 21:00
FourFourTwo: конфликт Венгера и Фергюсона – первый в списке противостояний современного футбола
2020.04.15 13:26
4
Макси Лопес: «Спасибо Икарди, что увел у меня жену Ванду»
2019.10.17 19:36
12
Макси Лопес: «Я простил Икарди. Все уже в прошлом»
2019.10.16 17:32
4
Макси Лопес: «В день рождения моего сына Икарди и Ванда оскорбляли меня по телефону»
2019.02.22 22:44
2
Серия А. «Лацио» на последних минутах забил два мяча и выиграл «Торино»
2017.03.14 00:43
Михайлович: «Единственное «макси» в Макси Лопесе – его вес. Сейчас он весит тонну»
2017.01.22 21:01
2
Мафия предложила Лопесу сломать ноги Икарди
2016.10.16 12:47
11
Нападающий «Торино» Макси Лопес привел себя в спортивную форму
2016.10.15 11:58
«Торино» оштрафует Лопеса, если игрок за семь недель не похудеет на семь килограммов
2016.09.18 13:13
1
Михайлович: «У Лопеса семь килограммов лишнего веса. Он бегает по полю будто со стиральной машиной в руках»
2016.09.17 19:15
«Торино» продлит контракт с Лопесом
2015.10.07 09:01
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