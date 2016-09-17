Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Михайлович: «У Лопеса семь килограммов лишнего веса. Он бегает по полю будто со стиральной машиной в руках»

Михайлович: «У Лопеса семь килограммов лишнего веса. Он бегает по полю будто со стиральной машиной в руках»

17 сентября 2016, 19:15

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович выразил недовольство формой нападающего туринского клуба Макси Лопеса, отметив, что лишний вес футболиста является причиной его травм.

«Лопес находится в ужасном состоянии. Я благодарен ему, что он отбегал матч с «Аталантой». Но после игры у нас состоялся разговор. Я сказал Макси, что если он может играть с семью лишними килограммами, будто бегая по полю со стиральной машинкой в руках, то что он покажет, если похудеет. Причина травм Лопеса – лишний вес. Он должен похудеть и обозлиться на себя», – сказал Михайлович.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Торино Лопес Макси Михайлович Синиша
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
17:10
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
1
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
Трогательное заявление Месси о смерти отца
16:23
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
2
Все новости
Все новости
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
17:23
Раскрыт новый клуб Влаховича
14:19
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
13:53
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
2
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
Вчера, 21:52
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
Вчера, 13:47
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
Вчера, 12:40
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
Вчера, 11:37
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
10 августа
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
7 августа
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
4 августа
3
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
4 августа
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
4 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+