Михайлович: «У Лопеса семь килограммов лишнего веса. Он бегает по полю будто со стиральной машиной в руках»

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович выразил недовольство формой нападающего туринского клуба Макси Лопеса, отметив, что лишний вес футболиста является причиной его травм.

«Лопес находится в ужасном состоянии. Я благодарен ему, что он отбегал матч с «Аталантой». Но после игры у нас состоялся разговор. Я сказал Макси, что если он может играть с семью лишними килограммами, будто бегая по полю со стиральной машинкой в руках, то что он покажет, если похудеет. Причина травм Лопеса – лишний вес. Он должен похудеть и обозлиться на себя», – сказал Михайлович.