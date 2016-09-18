«Торино» оштрафует Лопеса, если игрок за семь недель не похудеет на семь килограммов

Нападающий «Торино» Макси Лопес может быть оштрафован руководством туринского клуба из-за лишнего веса. По информации источника, бордовые посадили аргентинского форварда на строгую диету и требуют, чтобы игрок за семь недель сбросил семь килограммов. В случае невыполнения данного условия футболист будет оштрафован.

Напомним, ранее главный тренер команды Синиша Михайлович заявил, что Лопес не будет играть за «быков», если не похудеет. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Торино» в Серии А два матча, в которых не отметился результативными действиями.